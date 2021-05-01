«Скоро все узнаете!»: Плющенко выложил видео, на котором собирает тюльпаны для жены
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выложил новое видео, на котором показал, как собирает тюльпаны для жены, музыкального продюсера Яны Рудковской.
«Вернулись в московскую весну с хорошим настроением и стимулом к работе! Впереди нас ждет много интересного! Скоро все узнаете! Всем хороших выходных! Всех обнял», — подписал видео Плющенко на своей странице в Instagram.
1 мая Плющенко объявил о том, что он закончил работу с Александрой Трусовой, но они остались друзьями.
Трусова — бронзовый призер чемпионатов мира и Европы. В мае 2020 года спортсменка перешла из «Хрустального», где занималась в группе Этери Тутберидзе, в академию Евгения Плющенко. На последнем мировом первенстве в произвольную программу она заявила пять четверных прыжков.
Ранее Татьяна Тарасова сказала, что тренер Евгений Плющенко не помог Александре Трусовой улучшить свое катание.