Тарасова: Плющенко ничего нового в Трусову не вложил

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что тренер Евгений Плющенко не помог Александре Трусовой улучшить свое катание, передает Sport24.

«Что касается Плющенко, то он ничего не исправил, не привнес и не вложил в Трусову ничего нового. Поэтому переход Трусовой к Этери Тутберидзе кажется логичным», — сказала Тарасова.

Трусова — бронзовый призер чемпионатов мира и Европы. В мае 2020 года спортсменка перешла из «Хрустального», где занималась в группе Этери Тутберидзе, в академию

Евгения Плющенко. На последнем мировом первенстве в произвольную программу она заявила пять четверных прыжков.

Напомним, 1 апреля директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил о том, что Трусова вернется от Плющенко к Тутберидзе. Интересно, что Тутберидзе и Плющенко изначально не подтвердили эту новость.

1 мая Евгений Плющенко объявил о том, что он закончил работу с Трусовой, но они остались друзьями.

Ранее Ирина Роднина оценила переход Трусовой от Плющенко к Тутберидзе.