Владелец «Спартака»: буду болеть за «Зенит» в матче с «Локомотивом»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что считает санкт-петербургский «Зенит» наиболее достойным претендентом на победу в нынешнем чемпионате.

«Буду ли болеть за «Зенит» в матче с «Локомотивом»? Да-да! Пусть «Зенит» становится чемпионом — мы не заслужили титул. Почему именно «Зенит»? Остальные не заслужили», — сказал Федун после дерби, в котором «Спартак» переиграл ЦСКА со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил Джордан Ларссон на 51-й минуте матча.

ЦСКА играл в меньшинстве начиная с 37-й минуты матча, когда прямую красную карточку получил Ильзат Ахметов за фол на Александре Соболеве. Арбитр матча Павел Кукуян в итоге сам посмотрел повтор на VAR и принял решение удалить игрока армейцев. Удаление Ахметова вызвало много споров по ходу и после матча. По мнению многих экспертов, игрок ЦСКА сыграл в мяч.

«Спартак» идет на третьем месте в РПЛ и проигрывает «Зениту» восемь очков.

Ранее сообщалось, что гол Ларссона принес «Спартаку» победу в дерби с ЦСКА.