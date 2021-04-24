Тутберидзе увидела пробел в парном катании

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе поделилась мыслями о работе в парном катании.

Специалист тренирует фигуристов-одиночников — среди ее именитых спортсменов Анна Щербакова, которая выиграла чемпионат мира — 2021, Алена Косторная, Алина Загитова и Евгения Медведева.

«Это интересно. Мне кажется, там какой-то пробел. Я вижу, что парники, к сожалению, почему-то плохо прыгают. Конечно, они очень много времени тратят на парные элементы, но если их правильно поддерживать, то они будут лучше прыгать», — заявила Тутберидзе в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Стоит отметить, что на прошедшем мировом первенстве, которое состоялось в Стокгольме, на пьедестале оказались две российские пары. Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли чемпионат мира, а Александра Бойкова / Дмитрий Козловский заняли третье место.

Ранее сообщалось, что чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о сбывшейся мечте. Соответствующий пост 24-летняя спортсменка опубликовала в своем Instagram.