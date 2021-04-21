Президент «Ювентуса» заявил о недееспособности Суперлиги без клубов АПЛ

Президент туринского «Ювентуса» и вице-президент Суперлиги Андреа Аньелли заявил, что проект нового турнира недееспособен после ухода клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Sky Sports.

«Честно говоря, нет, очевидно, что это невозможно», — сказал Аньелли, отвечая на вопрос о реализации проекта без английских команд.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявлял, что клубы и футболисты, которые примут участие в Суперлиге, будут отстранены от национальных чемпионатов и международных турниров.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Позднее Суперлига выступила с официальным заявлением о приостановке соревнований.

Ранее Аньелли был уверен в успехе проекта.