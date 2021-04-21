Вице-президент Суперлиги уверен в успехе проекта

Президент туринского «Ювентуса» и вице-президент Суперлиги Андреа Аньелли уверен в успехе проекта.

«Между нашими клубами заключен кровный пакт, у проекта Суперлиги 100% шансов на успех, и мы идем дальше», — цитирует функционера La Repubblica.

По словам президента «Ювентуса», Суперлига способна принести пользу всей футбольной пирамиде. Также он отметил, что турнир не несет угрозы для национальных первенств.

«Мы остаемся во внутренних соревнованиях и будем играть на всех стадионах Италии, Испании и Англии. Наша работа останется неразрывно связанной с национальными турнирами», — добавил Аньелли.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявлял, что клубы и футболисты, которые примут участие в Суперлиге, будут отстранены от национальных чемпионатов и международных турниров.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Позднее Суперлига выступила с официальным заявлением о приостановке соревнований.

Ранее владелец «Ливерпуля» Джон Генри обратился к болельщикам после выхода клуба из Суперлиги.