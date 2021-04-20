Боярский высказался о возможном приглашении «Зенита» в Суперлигу

Актер Михаил Боярский высказался о возможном приглашении петербургского «Зенита» в Суперлигу, передает «Спорт день за днем».

«Хотел бы я, чтобы в Суперлигу пригласили «Зенит»? Его пригласят. Куда он денется. «Зенит» не уйдет от этого проекта. И заработает там хорошие деньги», — сказал Боярский.

Также он отметил, что клубы, решившие создать Суперлигу, приносят удовольствие своей игрой, а футбол в их исполнении — высокое искусство.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

В Суперлиге отказались участвовать французский «Пари Сен-Жермен», немецкие «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда, португальский «Порту».

Ранее все ассоциации-члены УЕФА осудили создание Суперлиги.