Наставник «Арсенала» объяснил победы над ЦСКА и «Зенитом»

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов отказался выделять в заслугах команды победы над топовым командами Российской премьер-лиги (РПЛ).

Тульская команда сумела обыграть петербургский «Зенит» в рамках Кубка России, а в национальном первенстве одолела московский ЦСКА и «Краснодар», однако тренер подчеркнул, что к каждому сопернику проводится серьезная подготовка.

«К каждому сопернику серьезно готовимся. Достаточно хороших матчей было, где было много моментов, имели преимущество, но не выигрывали. Если вспомнить игры с «Химками» осенью, «Ротором», «Уралом». Надо перетерпеть эту турбулентность. Думаю, на следующий сезон команда станет сильнее», — заявил специалист в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

После 26-ти туров Российской премьер-лиги «Арсенал» идет на 14-й строчке турнирной таблицы, имея в активе 23 балла. Следующий матч подопечные Парфенова проведут против «Ростова».

Ранее сообщалось, что футбольный арбитр Игорь Федотов поделился мнением о проблемах с судейством в Российской премьер-лиге.