Игроки «Лидса» вышли на поле в футболках с надписями «футбол для фанатов»

Футболисты «Лидс Юнайтед» вышли на разминку перед матчем 32-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» в футболках с надписями «футбол для фанатов» и «заслужи Лигу чемпионов» в знак протеста против Суперлиги.

Встреча пройдет в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 22.00 мск.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

В Суперлиге отказались участвовать французский «Пари Сен-Жермен», немецкие «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда, португальский «Порту».

Против создания турнира публично высказались премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не знал о планах руководства клуба присоединиться к Суперлиге.