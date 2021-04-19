Две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Нью-Джерси»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» оказался сильнее «Нью-Джерси Дэвилз».

Встреча прошла в Ньюарке на арене «Пруденшал Центр» в присутствии 3 500 зрителей и завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Крис Крайдер, Виталий Кравцов, Алексис Лафренье, Мика Зибанежад и Райан Строум, поразивший пустые ворота.

У проигравшей команды отличились Михаил Мальцев, Мариан Студенич и Нико Хишер.

После этого успеха «милиционеры» набрали 52 очка и закрепились на пятой позиции в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ.

«Дьяволы» с 34 баллами занимают предпоследнюю строчку Востока.

Ранее сообщалось, что в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Филадельфии Флайерз». Встреча прошла в Пенсильвании на арене «Веллс Фарго Центр» в присутствии 3 430 зрителей и завершилась победой гостей со счетом 6:3.