Плющенко показал фото с отдыха на Мальдивах

Российский фигурист Евгений Плющенко выложил в Instagram фотографию с отдыха на Мальдивах.

На снимке Плющенко купается в Индийском океане со своим сыном Александром.

«Добро пожаловать в рай», — гласит подпись к фотографии.

Плющенко завершил спортивную карьеру в марте 2017 года. Он является победителем Олимпиады 2006 года в Турине в одиночном катании и Игр-2014 в Сочи в командных соревнованиях. Также фигурист трижды становился чемпионом мира (2001, 2003, 2004), завоевал семь золотых медалей первенств Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012) и четырежды побеждал в финалах серии Гран-при (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005).

В апреле 2017 года экс-фигурист объявил об открытии академии «Ангелы Плющенко», в которой занимается бронзовая призерка чемпионата мира Александра Трусова.

Напомним, 1 апреля директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил о том, что Трусова вернется от тренера Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе. Интересно, что Тутберидзе и Плющенко не подтвердили эту новость.

Ранее Плющенко рассказал о напряженном графике Гном Гномыча.