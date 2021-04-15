Загитова отказалась фотографироваться с Медведевой

Олимпийская чемпионка Алина Загитова отказалась фотографироваться с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой после шоу тренера Этери Тутберидзе в Санкт-Петербурге. Видео опубликовано на странице фанатов Медведевой в Instagram.

После мероприятия фигуристка Александра Степанова делала фото Медведевой с одной из болельщиц и предложила чемпионке Игр-2018 присоединиться.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Тутберидзе пыталась уговорить свою подопечную принять участие в фотосъемке, однако это не убедило Загитову.

На Олимпиаде 2018 года фигуристка завоевала золото в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Россиянка является победительницей чемпионата мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золота первенства Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.

Медведева взяла две серебряные медали на Олимпийских играх — 2018 в южнокорейском Пхенчхане, завоевала два золота на чемпионатах мира, дважды побеждала на первенствах континента и дважды становилась победительницей финала Гран-при.

Ранее Медведева резко ответила на вопрос о том, почему не подписана на Загитову.