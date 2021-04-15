«Спартак» потроллил Шалимова, который в прямом эфире перепутал возраст Умярова

Пресс-служба московского «Спартака» потроллилf над бывшим футболистом команды Игорем Шалимовым.

«Вы знаете, сколько Умярову лет? 22? 25! Он 1996 года рождения», — ранее заявил Шалимов в эфире на канале «Матч ТВ» после окончания матчей Лиги чемпионов. На самом деле футболисту 20 лет.

Позже Шалимов извинился за свою ошибку и сказал, что перепутал Умярова с другим игроком. Специалист отметил, что смотрит много футбола, в голове у него много игроков, поэтому неудивительно, что он мог кого-то перепутать.

«Раздули с нуля какую-то фигню», — сказал Шалимов.

«Спартак» в ответ опубликовал в клубном Twitter фотографию Умярова и ее измененную с помощью приложения версию, где игрок выглядит старым. Изображения подписаны так: «Как видят Наиля Умярова обычные люди / Как видит Наиля Умярова ветеран «Фоджи».

Наиль Умяров перешел в «Спартак» в январе 2019 года. Действующий контракт 20-летнего игрока с красно-белыми рассчитан до 2023 года.

Ранее сообщалось, что Шалимов извинился за слова об Умярове.