«Спартак» потроллил Шалимова, который в прямом эфире перепутал возраст Умярова
Пресс-служба московского «Спартака» потроллилf над бывшим футболистом команды Игорем Шалимовым.
«Вы знаете, сколько Умярову лет? 22? 25! Он 1996 года рождения», — ранее заявил Шалимов в эфире на канале «Матч ТВ» после окончания матчей Лиги чемпионов. На самом деле футболисту 20 лет.
Позже Шалимов извинился за свою ошибку и сказал, что перепутал Умярова с другим игроком. Специалист отметил, что смотрит много футбола, в голове у него много игроков, поэтому неудивительно, что он мог кого-то перепутать.
«Раздули с нуля какую-то фигню», — сказал Шалимов.
«Спартак» в ответ опубликовал в клубном Twitter фотографию Умярова и ее измененную с помощью приложения версию, где игрок выглядит старым. Изображения подписаны так: «Как видят Наиля Умярова обычные люди / Как видит Наиля Умярова ветеран «Фоджи».
Наиль Умяров перешел в «Спартак» в январе 2019 года. Действующий контракт 20-летнего игрока с красно-белыми рассчитан до 2023 года.
Ранее сообщалось, что Шалимов извинился за слова об Умярове.
Как видят Наиля Умярова обычные люди / Как видит Наиля Умярова ветеран «Фоджи» pic.twitter.com/w3790v4htq— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 15, 2021