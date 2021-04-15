Шалимов извинился за слова об Умярове

Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов извинился за слова о полузащитнике «Спартака» Наиле Умярове, сообщает «Матч ТВ». Специалист отметил, что перепутал Умярова с другим игроком.

«Вы знаете, сколько Умярову лет? 22? 25! Он 1996 года рождения», — ранее заявил Шалимов в эфире на канале «Матч ТВ» после окончания матчей Лиги чемпионов.

Также Шалимов заявил, что в его бытность главным тренером «Краснодара» владелец клуба Сергей Галицкий был против того, чтобы молодые воспитанники академии Игнатьев, Сулейманов и Сафонов дебютировали за команду. По словам специалиста, президент «быков» считал, что в 18 лет рано играть в основном составе топ-клуба.

Наиль Умяров перешёл в «Спартак» в январе 2019 года. Действующий контракт 20-летнего игрока с красно-белыми рассчитан до 2023 года.

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