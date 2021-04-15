«Нам говорили, что это не нарушение»: тренер дортмундской «Боруссии» негодует из-за пенальти

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался о судействе в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», в котором немецкий клуб уступил англичанам и вылетел из турнира.

«Раздражает тот факт, что мы упустили путевку в полуфинал, пропустив такие голы. Перед началом сезона нам четко сказали: если игрок коснется мяча головой и тот отскочит в его руку, это не будет считаться нарушением правил. В последние семь дней нам не очень везет с судейством. Первый гол «Сити» стал для нас ударом», — цитирует Терзича пресс-служба «Боруссии»..

«Манчестер Сити» остался единственным клубом в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, ни разу не проигравшими по ходу турнира. За десять матчей в текущем сезоне команде удалось одержать девять побед и свести одну игру к ничьей. Отметим, что разница забитых и пропущенных мячей — 21:3.

В первом полуфинале Лиги чемпионов сразятся «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен», которые в четвертьфинале выбили немецких оппонентов («Баварию» и дортмундскую «Боруссию» соответственно). В другой паре сойдутся мадридский «Реал» и лондонский «Челси». На этапе 1/4 финала подопечные Зинедина Зидана оказались сильнее «Ливерпуля», а команда Томаса Тухеля уверенно справилась с «Порту».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи «Боруссия» Д — «Манчестер Сити».