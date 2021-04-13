Полузащитник мадридского «Реала» Лукас Васкес может сменить клуб в предстоящее трансферное окно. Об этом сообщает As.

По информации источника, в данный момент испанец не может договориться со «сливочными» о новом контракте, из-за чего повысилась вероятность его ухода этим летом. Клуб предлагает футболисту трехлетний контракт с заработной платой более €3 млн, что на 10% меньше его текущего оклада.

Основными претендентами на хавбека считаются «Пари Сен-Жермен» и мюнхенская «Бавария», которые сегодня вечером сойдутся в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Васкес провел 24 матча, в которых забил два мяча и отдал пять результативных передач.

В турнирной таблице Ла Лиги подопечные Зинедина Зидана идут на первой строчке, имея в своем активе 66 очков.

Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут обменяться футболистами.