Широков назвал беззубой игру «Краснодара» в игре с «Арсеналом»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Роман Широков прокомментировал поражение «Краснодара» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского «Арсенала», передает Sport24.

Напомним, «быки» проиграли со счетом 0:1.

«Команда Виктора Гончаренко была беззубой. Видимо, приход нового тренера никак не повлиял на настроение игроков. Обычно влияет, но по сегодняшней игре я этого не заметил», — сказал Широков.

Единственный гол на свой счет оформил сербский полузащитник Горан Чаушич, поразивший ворота Матвея Сафонова на 62-й минуте точным ударом из-за пределов штрафной площади.

После этого успеха подопечные Дмитрия Парфенова набрали 20 очков и покинули зону прямого вылета в Олимп — Футбольную национальную лигу (Олимп-ФНЛ).

У команды под руководством Виктора Гончаренко осталось 34 очка, она занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России за пять туров до конца сезона.

Ранее «Краснодар» проиграл «Арсеналу» в первом матче под руководством Гончаренко.