Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Рубина» на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ростова» и казанского «Рубина» на матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Терентьев, Поярков, Хаджикадунич, Гигович, Махатадзе, Глебов, Альмквист, Полоз, Соу.

«Рубин»: Дюпин, Самошников, Уремович, Старфельт, Зуев, Евтич, Макаров, Кварацхелия, Мусаев, Абильгор, Деспотович.

Встреча пройдет в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» при максимальной вместимости в 75% зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Перед этой игрой подопечные Валерия Карпина занимают девятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 37 очков. Команда Леонида Слуцкого идет на шестой позиции с 40 баллами.

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