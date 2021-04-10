Гол Барбышева и передача Тарасенко помогли «Сент-Луису» разгромить «Миннесоту»

«Сент-Луис Блюз» нанес разгромное поражение «Миннесоте Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Сент-Луисте на арене «Энтерпрайз центр», завершилась со счетом 9:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубли оформили Джейден Шварц и Райан О'Райлли, также отличились Зак Сэнфорд, Самуэль Бле, Джастин Фолк, Джейк Уолман и Иван Барбашев.

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отметился результативной передачей.

После 40 матчей регулярного чемпионата «Сент-Луис», набравший 42 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Западного дивизиона. «Миннесота» (50) располагается на третьей строчке.

11 апреля команды вновь встретятся в Сент-Луисе.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург Пингвинз» переиграл «Нью-Джерси Дэвилз».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис, США) — «Миннесота Уайлд» (Сент-Пол, США) — 9:1 (4:1, 3:0, 2:0)

1:0 — Сэнфорд (Томас, Бозак) — 01:32

2:0 — Шварц (Тарасенко, Данн) — 06:59

2:1 — Паризе (Суси) — 07:33

3:1 — Шварц (Шенн, Крюг) — 15:23

4:1 — Бле (Фолк, Перрон) — 16:53

5:1 — О'Райлли (Бле, Фолк) — 21:09

6:1 — О'Райлли — 24:39 (4x5)

7:1 — Фолк (Томас, Бозак) — 28:19

8:1 — Уолман (Бле, Перрон) — 50:17

9:1 — Барбашёв (Крюг, О'Райлли) — 57:39 (5x4)