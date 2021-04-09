«Неважно, кто тренировал команду до Карреры»: Аленичев рассказал о чемпионстве «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о победе красно-белых в чемпионате России под руководством Массимо Карреры. Напомним, что сам Аленичев был уволен в самом начале чемпионата и его место занял итальянец.

«Самое главное, что команда выиграла. А кто ее подготовил и тренировал до Массимо Карреры — это второстепенно. Самое главное в любом виде спорта — это результат, победа. «Спартак» выиграл — большая благодарность Массимо за это», — сказал Аленичев в интервью YoTube-каналу СпортХаб»,

Аленичев играл за московский «Спартак» с 1994 по 1998 год, а затем с 2004 по 2006 год. В составе красно-белых он завершил карьеру. Главным тренером клуба Аленичев работал с 10 июня 2015 по 5 августа 2016. Это случилось после начала чемпионата-2016/2017. После ухода Аленичева главным тренером стал его помощник Массимо Каррера и «Спартак» впервые за 16 лет стал чемпионом России.

В данный момент Аленичев никого не тренирует.

Аленичев: никогда не буду тренировать «Зенит» и ЦСКА.