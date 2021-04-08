Шайба Тарасенко помогла «Сент-Луису» одолеть «Вегас»

«Сент-Луис Блюз» переиграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «блюзменов».

Российский нападающий победившей команды Владимир Тарасенко сумел отличиться в этом поединке и набрать одно очко. Форвард забросил шайбу, открыв счет в матче. Его ассистентами выступили Винс Данн и Джейден Шварц.

«Сент-Луис» расположился на пятой строчке турнирной таблицы Западного дивизиона Национальной хоккейной лиги. Команда смогла в 39 поединках набрать 40 очков. «Голден Найтс» идут вторыми, имея в активе 52 балла.

Ранее сообщалось, что форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой российской звездой прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на русскоязычной версии сайта организации.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис Блюз» — «Вегас Голден Найтс» — 3:1

1:0 — Тарасенко (Данн, Шварц), 00:48;

2:0 — Бле (Перрон, Крюг), 07:21;

3:0 — Уолман (Кайру), 53:31;

3:1 — Руа (Каррье, Ривз), 55:44.