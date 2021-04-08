Защитник «Баварии» считает несправедливым результат матча с «ПСЖ»

Защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар прокомментировал результат первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против парижского «ПСЖ», передает RMC Sport.

Встреча, которая состоялась в Германии, завершилась поражением мюнхенской команды со счетом 2:3. Для «Баварии» этот проигрыш дома стал первым с ноября 2019 года, с того момента команда уступала только в гостевых матчах.

«Мы расстроены. «Бавария» заслужила победу в этом матче, мы больше контролировали мяч и чаще били по воротам. «ПСЖ» – браво. У нас есть еще ответная игра, сделаем все, чтобы пройти дальше», — заявил Павар.

Примечательно то, что «Бавария» в прошлом сезоне стала победителем Лиги чемпионов, в финале подопечные Флика с результатом 1:0 обыграли именно «ПСЖ».

Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» состоится 13 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик потерпел первое поражение в Лиге чемпионов на посту наставника немецкой команды.