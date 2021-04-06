Бенитес назвал фаворита в паре «Реал» — «Ливерпуль»

Бывший главный тренер мадридского «Реала» и «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес поделился ожиданиями от матча между этими командами в четвертьфинале Лиги чемпионов. Об этом сообщает Marca.

По его словам, оба коллектива находятся в хорошей форме и готовы показать качественней футбол.

«Я не вижу явного фаворита. «Ливерпуль» постарается делать то, что он умеет лучше всего — высоко и интенсивно прессинговать. Если «Реал» будет владеть мячом, то «Ливерпуль» постарается играть на контратаках. Так они делали в двух матчах против «Лейпцига», что в итоге принесло им успех», — сказал Бенитес.

В последний раз команды играли в решающем поединке розыгрыша Лиги чемпионов 2018 года. Тогда победили «сливочные» со счетом 3:1. Всего же команды сыграли между собой шесть матчей, одержав по три победы. Первая игра между соперниками прошла в 1981 году, тогда победу с минимальным счетом одержал «Ливерпуль».

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