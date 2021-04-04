Стали известны составы «Ростова» и «Спартака» на матч 24-го тура РПЛ

В 19:00 в Ростове-на-Дону начнется матч 24-го тура РПЛ «Ростов» — «Спартак». Стали известны стартовые составы команд.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Поярков, Алеесами, Махатадзе, Глебов, Хашимото, Алмквист, Полоз, Соу.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Умяров, Мозес, Промес, Соболев, Ларссон.

«Спартак» выиграл три последних матча в рамках РПЛ с общим счетом 13:3. Красно-белые разгромили «Краснодар» (6:1) и «Урал» (5:1), а также победили в столичном дерби с «Динамо» (2:1). «Ростов» в предыдущем туре разгромил на выезде «Ротор» со счетом 4:0.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 44 очка. Ростовчане расположились на восьмой строчке, имея в активе 37 баллов.

В матче первого круга, который проходил в Москве, «Ростов» обыграл «Спартак» со счетом 1:0. Единственный мяч на 25-й минуте забил Павел Мамаев. Интересно, что последние 15 минут желто-синие играли в меньшинстве из-за удаления Денниса Хаджикадунича..

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.