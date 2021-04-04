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Трансляция
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18:35
Матч начнется в 19.00 по московскому времени.
18:30
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ростовом» и «Спартаком».