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Битва Тедеско и Карпина: «Спартак» приехал к «Ростову». LIVE

РПЛ. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак». ОНЛАЙН

«Ростов», идущий на восьмом месте турнирной таблицы, принимает расположившийся на второй строчке московский «Спартак» в 24-м туре Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
24-й тур  |   04 апреля 19:00   |  Матч не начался
Ростов
0:0
Спартак
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону | Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
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Трансляция
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18:35

Матч начнется в 19.00 по московскому времени.

18:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ростовом» и «Спартаком».