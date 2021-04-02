Мостовой раскритиковал большие зарплаты молодых футболистов

Бывший футболист испанской «Сельты» Александр Мостовой считает, что российские молодые футболисты зарабатывают слишком большие деньги, передает «Российская газета».

Напомним, на групповом этапе молодежного чемпионата Европы подопечные Михаила Галактионова провели три поединка — в первой игре турнира сборная России разгромила Исландию (4:1), а во втором туре уступила Франции (0:2). В заключительном матче россияне потерпели разгромное поражение от команды Дании со счетом 0:3.

«Возьмите этот состав молодежки — там наверняка зарплаты такие нехилые. Вот проблема еще и в этом. Я играл во Франции. Там были хорошие молодые игроки. Но им нельзя было получать выше определенной суммы», — сказал Мостовой.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза в составе московского «Спартака».

Ранее экс-футболист петербургского «Зенита» Роман Широков прокомментировал игру молодежной сборной России на чемпионате Европы.