Хавбек «Ростова» Норманн заинтересовал клубы из Англии и Германии

Норвежский полузащитник «Ростова» Матиас Норманн может покинуть команду в конце нынешнего сезона, сообщает Sport24.

По информации источника, за футболистом пристально наблюдают команды из Англии. Также в подписании соглашения с полузащитником заинтересованы команды Германии, однако названия клубов не разглашаются.

Норманн перешел в «Ростов» в зимнее трансферное окно 2019 года из английского «Брайтона». С 2017 по 2018 год полузащитник выступал в норвежском «Мольде». В нынешнем сезоне в активе Норманна 17 матчей, один забитый мяч и две результативные передачи.

Текущее соглашение норвежского футболиста и ростовского клуба рассчитано до летнее трансферного окна 2024 года.

Ранее сообщалось, что агент защитника московского «Локомотива» Ведрана Чорлуки Степан Левин рассказал о планах игрока после ухода из команды.