Панарин признан первой звездой матча «Рейнджерс» с «Вашингтоном»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вашингтон Кэпиталз».

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу клуба из Нью-Йорка. Российский нападающий смог отличиться в этом поединке и набрать три очка — на счету хоккеиста четвертая заброшенная шайба «Рейнджерс» и две результативные передачи.

Второй звездой поединка стал еще один россиянин — голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин. Он недавно восстановился после травмы. В матче он отразил 30 бросков по своим воротам из 32.

Звание третьей звезды досталось еще одному форварду «Рейнджерс» Каапо Какко. В его активе одна заброшенная шайба.

Стоит отметить, что «Рейнджерс» смогли добыть победу впервые за три матча.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).