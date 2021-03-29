Стал известен состав сборной России по фигурному катанию на World Team Trophy
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) официально объявила состав российской сборной на командный турнир World Team Trophy. Соревнования пройдут в японском городе Осака с 15 по 18 апреля.
В составе российской сборной выступят:
Женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева;
Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко;
Пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов;
Танцы: Виктория Синицина — Никита Кацалапов.
«Состав российской команды сформирован по спортивному принципу по итогам чемпионата мира по фигурному катанию, завершившегося в Стокгольме», — отмечается на официальном сайте ФФККР.
По регламенту World Team Trophy, каждая команда состоит из восьми сильнейших фигуристов страны (по двое мужчин и женщин у одиночников, одна спортивная пара и один танцевальный дуэт). Участники от страны должны занять на предыдущем чемпионате мира место в первой десятке или иметь лучший рейтинг ИСУ (лучшие два для одиночников) для представителей своей страны в своей дисциплине. Если любой фигурист (пара) из страны, отобранной для участия в турнире, решит не участвовать в ISU World Team Trophy, он (она, они) не будут иметь права выступать в любых шоу и показательных выступлениях.
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