Мазепин сошел с дистанции в своей дебютной гонке в «Формуле-1»

Дебютант Формулы-1, пилот «Хааса» Никита Мазепин сошел с дистанции Гран-при Бахрейна уже на первом круге.

Россиянин обошел Мика Шумахера, а потом болид потерял скорость, его повело и случился вылет. Россиянин долгое время оставался в машине, затем сообщил всем по радио, что с ним все в порядке. На его болиде нет переднего антикрыла, также сильно повреждено заднее. Мазепин также успел по радио извиниться перед командой за свой вылет.

После вылета Мазепина на трассе появилась машина безопасности. Старт гонки пришлось давать заново.

Перед началом гонки Мазепин отказался вставать на колено, в знак борьбы с расовой дискриминацией. Также отказались участвовать в акции, инициированной Льюисом Хэмилтоном, его напарник по команде Валттери Боттас, Фернандо Алонсо, оба пилота «Феррари», Юки Цунода, Макс Ферстаппен, Кими Райкконен, Эстебан Окон и Антонио Джовинацци.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.