Старт сезона «Формулы-1»: Хэмилтон на пути к вечному рекорду. LIVE

Феттель побывал в боксах и вернулся 17-м, впереди Шумахера и Гасли, который стремительно догоняет немца. Осталось всего 3 секунды.
Да, Цунода обогнал Феттеля, у которого очень старые шины и очевидная тактика с одним пит-стопом.
Положение после 24 кругов: 1.Хэмилтон, 2.Ферстаппен, 3.Боттас, 4.Норрис, 5.Леклер, 6.Риккардо, 7.Стролл, 8.Сайнс, 9.Перес, 10.Райкконен, 11.Алонсо, 12.Цунода, 13.Феттель, 14.Окон, 15.Джовинацци, 16.Расселл, 17.Латифи, 18.Шумахер, 19. Гасли.
А «Альфа Ромео» едет здорово! Райкконен прошел Алонсо и ворвался в очковую зону!
Графика предсказывает, что Ферстаппен догонит Хэмилтона через шесть кругов. Сейчас отстает на +3,8.
Феттель допускает ошибку, перетормаживая и оказываясь ненадолго за пределами трассы. И его разом проходят два другие чемпиона мира — Алонсо и Райкконен.
Перес проходит и Алонсо и Феттеля!
Алонсо атаковал Феттеля, который еще не был в боксах. Немец закрыл калитку, и этим воспользовался находившийся за ними Сайнс, который прошел обоих!
Боттас прошел Переса в борьбе за третью позицию. После этого мексиканец заехал в боксы и вернулся на трассу 11-м. Но на жестких шинах — до финиша.
Ферстаппен на пит-стопе! Переходит на медиум. Значит, будет еще один пит-стоп точно. ХЭМИЛТОН ПРОЕЗЖАЕТ МИМО И СТАНОВИТСЯ ЛИДЕРОМ!
И Макс тут же оторвался на 17-18 секунд от Хэмилтона, который уже второй, так как Боттас в боксах. И Макс поедет в боксы на этом круге! Интрига!
У Ферстаппена проблемы заключались в неправильно выставленных настройках дифференциала. Команда дала инструкции, как это исправить. Посмотрим, что будет дальше.
Сайнс в боксах, а лучший круг у Хэмилтона — 1:34,057.
На свежих шинах машины сейчас явно быстрее. Чему подтверждение — быстрейший круг гонки от Ландо Норриса!
Ферстаппен пока не заезжает в боксы. А в «Мерседесе» явно хотят сделать андеркат! Хэмилтон уже на третью позицию вернулся. Он всего в 15-ти секундах от Ферстаппена!
Хэмилтон первым из тройки лидеров в боксах. Перешел на хард! Хочет доехать до финиша? Или будет еще в конце переход на софт?
Благодаря этой серии пит-стопов Перес, Окон, Цунода и Феттель уже в очковой зоне. С седьмой по десятую позиции занимают. Райкконен вообще шестой. Джовинацци тоже заехал уже.
В боксах разом Норрис, Леклер и Стролл!
Хэмилтон отстает от Ферстаппена на +1,7. Боттас проигрывает лидеру +6,5. Ну а Норрис уступает +14,0.
Фернандо Алонсо уже на 12-м круге заезжает на первый реальный, плановый пит-стоп. Откатывается на 17-ю позицию.
Перес как раз на десятом круге прошел Окона. До того француз на «Альпин» был выше.
Положение в гонке после 10 кругов: 1.Ферстаппен, 2.Хэмилтон, 3.Боттас, 4.Норрис, 5.Леклер, 6.Риккардо, 7.Стролл, 8.Алонсо, 9.Сайнс, 10.Джовинацци, 11.Райкконен, 12.Перес, 13.Окон, 14.Цунода, 15.Феттель, 16.Расселл, 17.Латифи, 18.Шумахер, 19.Гасли.
Стролл обогнал Алонсо и выбрался на седьмую позицию!
Норрис на прямой с чудовищной разницей в скорости объезжает «Феррари» Леклера. Как же силен «Макларен»!
Гасли на трассе, но последний, а Боттас проходит Леклера!
Кстати, на рестарте был контакт у Сайнса и Стролла. Испанец атаковал. Но в итоге все остались при своих и вроде целыми.
Шумахера действительно развернула. Режим виртуальной машины безопасности сейчас будет отменен, а Гасли в боксах. В самый конец, естественно, откатится француз. Очень обидно для него. Он на рестарте атаковал самого Боттаса! То есть атаковал «Мерседес»!
Мик Шумахер очень далеко от пелотона. Такое ощущение, что его развернуло. Виртуальная машина безопасности на трассе. Ферстаппен матерится по радио, требуя разобраться в проблемах с педалью газа.
Рестарт: Ферстаппен ехал медленно, и в итоге чуть проспал старт Хэмилтон, но не пропустил Леклера и сам атаковал. Все лидеры сохранили позиции, только Норрис прошел Риккардо, а затем у Гасли сломалось переднее антикрыло!
Трассу очистили. Сейчас будет рестарт.
У Мазепина что-то случилось с машиной. Он прошел Мика Шумахера, а потом болид потерял скорость, его повело и случился вылет. Без контакта с кем-либо.
У Переса были какие-то проблемы с шинами и он заехал на пит-стоп. Поменял медиум на медиум.
Кстати, больше всех позиций на старте выиграл Феттель — он уже 14-й.
Ферстаппен сообщил по радио, что у него какие-то проблемы с педалью газа! В «Ред Булл» обещали проверить.
Никита уже сообщил команде, что с ним все в порядке. На болиде нет переднего антикрыла, повреждено и заднее. Причем сильно. Интересно, что случилось. Машина безопасности на трассе.
МАЗЕПИН ВЫЛЕТЕЛ!
Жесткий старт. Хэмилтон отчаянно атаковал Ферстаппена, но голландец смог сохранить позицию! Леклер прошел Боттаса!
Старт!
Машины занимают места на стартовой решетке. Сейчас гонка начнется.
Перес будет стартовать с пит-лейна последним! Таким образом, Мазепин на 18-й позиции уже на старте.
Вместо старта объявлен экстренный прогревочный круг. Видимо, его засчитают в гонку, так что в ней будет на один круг меньше. Перес смог вернуться на пит-лейн сам. Разрешат ли ему старт?
ПЕРЕС ЗАГЛОХ! На прогревочном круге!
Прогревочный круг стартовал.
Никита Мазепин в своей дебютной квалификации проиграл всем, развернувшись к тому же на последнем быстром круге. Этим он испортил попытку Феттелю, который все равно поздно сбросил скорость и получил штраф в пять позиций. Поэтому россиянин в своей дебютной гонке будет стартовать выше четырехкратного чемпиона мира. Вот такой забавный факт.
А вот перешедший в «Ред Булл» Серхио Перес, пробовавший сделать это на медиуме, дебютант «Альфа Таури» Юки Цунода, Эстебан Окон на «Альпин» и Себастьян Феттель, теперь гоняющийся за «Астон Мартин», в третий сегмент не вышли! Последние двое даже во второй не попали!
Третий ряд возглавляет Пьер Гасли на «Альфа Таури», который к тому же будет еще и на медиуме! За ним два «Макларена», причем Дэн Риккардо выиграл у Ландо Норриса первую квалификацию. Вернувшийся в пелотон Фернандо Алонсо смог попасть в третий сегмент, как и Ланс Стролл на «Астон Мартин».
Ну то ж, давайте вспомним, как накануне прошла квалификация. Она получилась очень яркой и драматичной. Главное событие — это, конечно, поул Макса Ферстаппена, который на своем «Ред Булл» выиграл аж 0,4 у «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона! На втором ряду стартового поля будут Валттери Боттас на втором «Мерседесе» и Шарль Леклер на «Феррари», чей потенциальный гоночный темп вызывает вопросы. Но в квалификациях монегаск привычно выжимает из алого болида, который в любом случае стал лучше, максимум.
Стартовый порядок 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 3. Валттери Боттас («Мерседес») 4. Шарль Леклер («Феррари») 5. Пьер Гасли («Альфа Таури») 6. Даниэль Риккардо («Макларен») 7. Ландо Норрис («Макларен») 8. Карлос Сайнс («Феррари») 9. Фернандо Алонсо («Альпин») 10. Ланс Стролл («Астон Мартин») 11. Серхио Перес («Ред Булл») 12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») 13. Юки Цунода («Альфа Таури») 14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») 15. Джордж Расселл («Уильямс») 16. Эстебан Окон («Альпин») 17. Николас Латифи («Уильямс») 18. Мик Шумахер («Хаас») 19. Никита Мазепин («Хаас») 20. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)* * – Феттель получил штраф в пять позиций на решетке за игнорирование желтых флагов в квалификации.
Гонка начнется в 18:00 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители автоспорта! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции первой гонки сезона «Формулы-1» — гран-при Бахрейна.