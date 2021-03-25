Экс-игрок «Спартака» пояснил, почему Дзюба назвал Эмери тренеришкой

Бывший защитник «Спартака» Сергей Брызгалов, ныне выступающий за «Факел», вспомнил скандальную фразу Артема Дзюбы в адрес главного тренера команды Унаи Эмери. После проигранного «Динамо» со счетом 1:5 матча нападающий отказался давать интервью и бросил фразу: «Пусть говорит наш тренеришка». После этого матча испанец был уволен.

«Дзюба сказал тогда о «тренеришке» потому, что хотел играть. А когда не играешь, становишься злым, раздражительным. Иногда негативные эмоции бьют через край», — сказал Брызгалов в интервьюSport24.

10 июня 2012 года Унаи Эмери подписал контракт с московским «Спартаком» на на два года. 25 ноября 2012 года, после разгромного поражения от «Динамо» со счетом 1:5, испанский специалист покинул пост. После ухода из российского клуба испанский тренер работал в «Севилье», «ПСЖ», лондонском «Арсенале», а сейчас возглавляет «Вильярреал».

Ранее сообщалось, что Тедеско обошел Кононова и Старкова по проценту набранных очков в «Спартаке».