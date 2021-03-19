Тедеско обошел Кононова и Старкова по проценту набранных очков в «Спартаке»

Доменико Тедеско обошел Олега Кононова и Александра Старкова по проценту набранных очков на посту главного тренера московского «Спартака». Об этом сообщает «СЭ».

Немецкий специалист провел в качестве рулевого красно-белых 41 игру, 20 из которых завершились победой. Всего из 123 возможных очков Тедеско набрал 69, добившись тем самым показателя в 56,1%.

Отметим, что если «Спартак» одержит победу в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова», то Тедеско по проценту набранных очков обгонит Унаи Эмери и Валерия Карпина.

Ранее наставник «Краснодара» Мурад Мусаев публично выдвинул обвинение в адрес защитника Кайо по окончании матча 23-го тура РПЛ против московского «Динамо».