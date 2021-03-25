Франция и Украина разошлись миром в матче квалификации на ЧМ-2022

Сборная Франции и национальная команда Украины сыграли вничью на квалификационном раунде отбора к чемпионату мира — 2022 по футболу.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче был открыт на 19-й минуте. Ворота украинской команды поразил Антуан Гризманн. Ответить и сравнять счет подопечные Андрея Шевченко смогли только во втором тайме — отличился Сергей Сидорчук, который забил мяч на 57-й минуте с передачи Александра Караваева.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Кроме сборных Украины и Франции за выход на чемпионат мира — 2022 борются национальные команды Боснии и Герцеговины, Финляндии и Казахастана.

Ранее сообщалось, что Дзюба вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборной России.

Чемпионат мира — 2022. Квалификация. Группа D

Франция — Украина — 1:1

Голы: 1:0 — Гризманн, 19; 1:1 — Сидорчук, 57.