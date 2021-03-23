«От одних детей отказался, от вторых»: Рудковская раскритиковала Аршавина

Супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская прокомментировала скандал вокруг бывшего футболиста «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина.

«Я всегда неплохо относилась к Андрею, но когда он начал шутить, что мы мы принуждаем нашего сына Саню сниматься в роликах... Ты высмеиваешь Саню Плющенко, так зайди в «Instagram» его папы и посмотри, что этот мальчик делает на льду. А как тренирует его папа! А что делаешь ты? Ты от одних детей почти отказался, от вторых детей отказался» — сказала Рудковская в интервью Sport24.

Накануне Алиса Аршавина, бывшая жена экс-футболиста, назвала бывшего мужа «психопатом». Позже телеведущий Андрей Малахов назвал Аршавина «ублюдком».

Алиса и Андрей Аршавины развелись в июле 2019 года. Согласно решению суда, их общая дочь Есения осталась жить с матерью. Также Аршавин добился выселения Казьминой с ребенком из загородного дома, который находится в поселке Коломяги недалеко от Санкт-Петербурга.

«Алисе справедливо дали по носу»: мама Аршавина жестко высказалась о бывшей невестке.