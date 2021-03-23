«Алисе справедливо дали по носу»: мама Аршавина жестко высказалась о бывшей невестке

Татьяна Аршавина, мать экс-футболиста «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, обвинила бывшую невестку Алису Казьмину в том, что та имитировала болезнь, чтобы остаться в особняке бывшего мужа, из которого ее обязал выселиться суд.

«Все это она устраивает потому, что не хочет выселяться из дома. Идет на любые уловки, придумывает всевозможные болезни. У нее была неудачная пластика носа, которая привела вот к такому исходу. Человек вообще всегда сам виноват в своих бедах. Алисе справедливо дали по носу за все ее выкрутасы. Не я — провидение. А что касается суда, то его мы выиграли, потому что правы», — приводит слова Аршавиной StarHit.

Пара развелась в июле 2019 года. Согласно решению суда, их общая дочь Есения осталась жить с матерью. Также Аршавин добился выселения Казьминой с ребенком из загородного дома, который находится в поселке Коломяги недалеко от Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что Андрей Малахов в эфире телепрограммы «Прямой эфир» назвал Аршавина ублюдком.