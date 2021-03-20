«Ротор» объявил о назначении Батуренко на пост главного тренера
Волгоградский «Ротор» объявил о назначении Юрия Батуренко на пост главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба клуба в Twitter.
Специалист сменит на должности рулевого сине-голубых Александра Хацкевича, который имел опыт работы в киевском «Динамо».
Юрий Батуренко более 20 лет занимается тренерской деятельностью. Долгое время работал в структуре «Локомотива» помощником Юрия Павловича Семина, где руководил тренировочным процессом с игроками высокого уровня.
Также специалист воспитывал новое поколение игроков в молодежной команде «железнодорожников» и открыл для основного состава Марата Измайлова, Динияра Билялетдинова и других.
В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ротор» занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в своем активе после 23 матчей 18 очков.
Ранее сообщалось, что московский ЦСКА согласовал с хорватом Ивицей Оличем назначение на пост главного тренера команды.
Главным тренером «Ротора» назначен Юрий Батуренко— CК «Ротор» (@RotorOfficial) March 20, 2021
Подробности: https://t.co/weCGfTHioZ
��: https://t.co/zfbLDMqmWV pic.twitter.com/b4GlNdiWNb