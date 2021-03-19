Игроки «Спартака» Соболев и Джикия присоединились к сборной России

Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров заявил, что футболисты московского «Спартака» Александр Соболев и Георгий Джикия прибыли в расположение национальной команды а сборе в Сочи перед матчами отборочного этапа чемпионата мира — 2022, который пройдет в Катаре.

Также к тренировками приступили вратарь Антон Шунин, защитники Илья Кутепов, Игорь Смольников и Роман Нойштедтер, полузащитники Алексей Ионов, Даниил Фомин и Тимур Жемалетдинов.

«Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, получивший повреждение в четверг в игре чемпионата России против екатеринбургского «Урала», присоединится к сборной России во второй половине дня после прохождения МРТ в Москве», — сказал Владимиров во время общения с журналистами.

В марте сборная России на выезде встретится с командой Мальты (24 марта), дома сыграет со словенцами (27 марта) и в гостях проведет матч со Словакией (30 марта).

Ранее сообщалось, что в расположение национальной команды прибыли футболисты московского ЦСКА и петербургского «Зенита».