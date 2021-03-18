Орлов обвинил Ахметова в намерении нанести травму Кузяеву

Журналист Геннадий Орлов заявил о том, что игрок московского ЦСКА Ильзат Ахметов пытался нанести травму футболисту петербургского «Зенита» Далеру Кузяеву.

Напомним, встреча прошла 17 марта. Сине-бело-голубые победили со счетом 3:2. Эпизод между Ахметовым и Кузяевым произошел в начале второго тайма. Хавбек армейцев получил красную карточку.

«Ахметов пытался переломить ногу Кузяеву. И это не первый такой для него случай. Какой-то жестокий парень этот Ахметов. Удивительно», - сказал Орлов в эфире »Эха Москвы в Петербурге».

Также Орлов усомнился в том, что Ахметов может реально помочь сборной России в мартовских матчах, на которые его вызвал наставник национальной команды Станислав Черчесов.

Стоит отметить, что в Instagram Ахметов уже извинился за свой поступок, заявив, что не хотел навредить оппоненту.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занимает третье место, набрав 40 очков.

Ранее Ахметов извинился за удаление в игре с «Зенитом».