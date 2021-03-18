Вратарь ЦСКА Акинфеев обновил рекорд РПЛ

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев обновил рекорд Российской премьер-лиги (РПЛ) по отбитым пенальти.

Напомним, 17 марта подопечные Виктора Гончаренко уступили петербургскому «Зениту» со счетом 2:3. В самом конце первого тайма Акинфеев справился с 11-метровым ударом, который пробил форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба. Этот пенальти стал 20-м, с которым справился капитан армейцев.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Свой первый пенальти он отбил в дебютном матче за красно-синих в РПЛ против самарских «Крыльев Советов» (2:0). Тогда он справился с ударом Андрея Каряки.

Акинфеев шесть раз выигрывал чемпионат России, шесть раз выигрывал Кубок страны. В сезоне-2004/05 он стал обладателем Кубка УЕФА. В решающем матче москвичи обыграли португальский «Спортинг» (3:1). Также вратаря десять раз признавали лучшим голкипером России.

Ранее футбольный арбитр Игорь Федотов заявил о том, что на 82-й минуте голкипер красно-синих Игорь Акинфеев отбил мяч за линией ворот.