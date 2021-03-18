Лучший игрок ЧМ по футболу 2010 года Форлан мог перейти в клуб РПЛ

Экс-футболист сборной Уругвая Диего Форлан рассказал о том, что мог перейти в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат.com».

Игрок отметил, что им интересовался московский «Локомотив».

«Да, «Локомотив» действительно интересовался. Но официального предложения не поступило. Я бы обдумал предложение. Россия — большая красивая страна, сильный чемпионат», — заявил Форлан.

Форвард завершил карьеру в 2018 году. Он выступал за английский «Манчестер Юнайтед», «Вильярреал», «Атлетико» Мадрид, «Интер». Последним клубом южноамериканца стал «Китчи» из Гонконга.

В 2010 году он стал полуфиналистом чемпионата мира, который проходил в ЮАР. Форлан был признан лучшим игроком турнира, забив пять мячей.

Ранее экс-футболист петербургского «Зенита» Игорь Денисов рассказал о несостоявшемся переходе в европейский клуб.