Главным тренером сборной Германии может стать Ханс-Дитер Флик

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик может возглавить сборную Германии, об этом сообщает немецкое издание Bild.

Сегодня стало известно, что Йоахим Лёв, который возглавляет сборную Германии с 2006 года, покинет свой пост по окончании чемпионата Европы. Контракт специалиста с Немецким футбольным союзом был рассчитан до окончания чемпионата мира 2022 года, однако Лёв попросил сократить срок соглашения.

По информации источника, «Бавария» не станет препятствовать уходу Флика в сборную из уважения к успехам специалиста в работе на посту наставника команды, хотя контракт Флика рассчитан до лета 2023 года. Под его руководством мюнхенский клуб стал чемпионом Германии, завоевал Кубок и Суперкубок Германии, стал победителем Лиги чемпионов, а также одержал победы в Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что Юрген Клопп не собирается летом возглавить сборную Германии.