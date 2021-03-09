Клопп не собирается летом возглавить сборную Германии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не планирует возглавлять сборную Германии после Евро-2020. Ранее стало известно, что действующий наставник национальной команды Йоахим Лёв покинет сборную после турнира.

«Готов ли я возглавить сборную Германии летом? Нет. После лета? Тоже нет. Лёв проделал невероятную работу на этом посту. Он один из самых успешных наставников в истории национальной команды. Я говорю «нет». Ни летом, ни после лета я не буду доступен. У меня осталось еще три года по контракту в «Ливерпуле». Когда вы подписываете контракт, вы стараетесь его придерживаться, разве нет?» — сказал Клопп в интервью Liverpool Echo.

61-летний Лёв возглавляет сборную Германии с 2006 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат мира-2014.

Ранее сообщалось, что Йоахим Лёв уйдет из сборной Германии после Евро-2020.