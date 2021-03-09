Йоахим Лёв уйдет из сборной Германии после Евро-2020

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв покинет занимаемую должность после чемпионата Европы, который состоится летом.

Эту информацию официально на своем сайте подтвердил Немецкий футбольный союз (DFB).

Контракт специалиста с Бундесманшафт был рассчитан до окончания чемпионата мира 2022 года, однако Лёв попросил сократить срок соглашения, и DFB пошел ему навстречу.

61-летний Лёв возглавляет сборную Германии с 2006 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат мира в 2014-м, а также становилась серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата Европы и брала бронзу мирового первенства. На прошедшем ЧМ-2018 немцы не смогли пробиться в плей-офф.

Ранее Лёв был назван лучшим тренером сборных за последнее десятилетие.