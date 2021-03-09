Йоахим Лёв уйдет из сборной Германии после Евро-2020
Игорь Игнатов
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Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв покинет занимаемую должность после чемпионата Европы, который состоится летом.
Эту информацию официально на своем сайте подтвердил Немецкий футбольный союз (DFB).
Контракт специалиста с Бундесманшафт был рассчитан до окончания чемпионата мира 2022 года, однако Лёв попросил сократить срок соглашения, и DFB пошел ему навстречу.
61-летний Лёв возглавляет сборную Германии с 2006 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат мира в 2014-м, а также становилась серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата Европы и брала бронзу мирового первенства. На прошедшем ЧМ-2018 немцы не смогли пробиться в плей-офф.
Ранее Лёв был назван лучшим тренером сборных за последнее десятилетие.