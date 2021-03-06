Ученица Тутберидзе сфотографировалась с Косторной на тренировке

Мирослава Лебедева, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе в «сториз» на своей странице в Instagram разместила совместное фото с Аленой Косторной.

Интересно, что сначала фото было выложено с подписью «Рады видеть», однако затем его разместили без текста.

Косторная ушла из группы Тутберидзе в академию «Ангелы Плющенко» в межсезонье-2020 года. 3 марта 2021 года появилась информация о намерении Алены вернуться в команду Тутберидзе.

Ранее Яна Рудковская заявила о наличии договора с мамой Алены Косторной. По ее словам, за обратный переход 17-летней спортсменки в группу Тутберидзе необходимо будет заплатить определенную сумму.

Ранее сообщалось, что в «Самбо-70» оценили слова Рудковской о выплатах за Косторную.