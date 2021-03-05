В «Самбо-70» оценили слова Рудковской о выплатах за Косторную

Директор «Самбо-70» Ренат Лайпшев оценил слова супруги Еввгения Плющенко Яны Рудковской о необходимости выплат при переходе действующей чемпионки Европы Алены Косторной. Его слова передает ТАСС.



По его словам, школа ничего не решает в данной ситуации.



«Это не наша прерогатива, у нас нет денег, кроме государственных ставок, для такого вида спорта, как фигурное катание, они смешные», — сказал Лайпшев.

Ранее Яна Рудковская заявила о наличии договора с мамой Алены Косторной.