Экс-игрок «Зенита» отреагировал на слухи о возможном выдвижении в мэры Турина

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Италии Клаудио Маркизио прокомментировал информацию о возможном выдвижении своей кандидатуры на пост мэра Турина.

«Невероятно, что мне приходится реагировать на всю эту чушь. Политика — серьезное дело. Потому будьте серьезны, пожалуйста», — написал Маркизио в Twitter.

Хавбек выступал за туринский «Ювентус» с 2006 по 2018 год. Также он провел один сезон в «Зените».

Ранее чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, что начала болеть за «Зенит» из-за Маркизио.