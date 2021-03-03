Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Кубка России

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка России сезона-2020/2021. По итогам жеребьевки определены четыре пары четвертьфиналистов турнира.

Тульский «Арсенал» примет на своем поле ЦСКА, «Ахмат» сыграет с «Уфой», «Крыльям Советов» досталось «Динамо», в гости к «Сочи» приедет «Локомотив».

Матчи 1/4 финала Кубка России состоятся 7 и 8 апреля 2021 года.

Победа в Кубке России дает прямую путевку в групповой этап Лиги Европы. Действующий обладатель Кубка и главный фаворит чемпионата «Зенит» из розыгрыша уже выбыл, уступив на своем поле «Арсеналу». Также покинул турнир «Спартак», который уступил «Динамо».

Единственным клубом из низших лиг, которому удалось добраться до четвертьфинала, стал лидер ФНЛ «Крылья Советов».

Ранее сообщалось, что последним четвертьфиналистом Кубка России стала «Уфа».