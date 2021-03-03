«Уфа» одолела «Урал» и вышла в 1/4 финала Кубка России
Анастасия Мартыненко
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«Уфа» стала последним четвертьфиналистом Кубка России.
В матче 1/8 финала уфимская команда одолела «Урал». Встреча завершилась со счетом 3:0.
Дубль в этом поединке оформил Тимур Жамалетдинов, который отличился на 50-й и 67-й минутах, также гол на свой счет записал Комнен Андрич, реализовавший пенальти на 62-й минуте.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ранее сообщалось, что «Уфа» и «Урал» назвали составы на матч 1/8 финала Кубка России.
Кубок России. 1/8 финала
«Уфа» — «Урал» — 3:0
Голы: 1:0 — Жамалетдинов, 50; 2:0 — Андрич (пенальти), 62; Жамалетдинов, 67.