Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Ромой»

«Фиорентина» опубликовала заявку команды на матч 25-го тура чемпионата Италии по футболу против «Ромы».

В список из 25 футболистов попал российский нападающий Александр Кокорин, перебравшийся в стан «фиалок» зимой. После перехода в команду форвард появился на поле лишь в двух играх и не отметился результативными действиями.

Встреча состоится во Флоренции 3 марта в 22.45 по московскому времени.

Ранее в «Фиорентине» оценили прогресс Кокорина.